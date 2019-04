© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Qualche novità nell'undici iniziale di mister Semplici per la sfida di questa sera fra SPAL e Lazio. In difesa torna Felipe dal primo minuto, in cabina di regia spazio a Schiattarella al posto di Missiroli, davanti toccherà a Floccari affiancare bomber Petagna.

SPAL 3-5-2: Viviano; Bonifazi, Vicari, Felipe; Lazzari, Murgia, Schiattarella, Kurtic, Fares; Floccari-Antenucci.