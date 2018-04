SPAL, leggero trauma distorsivo al ginocchio per Grassi

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Doppia seduta di allenamento in preparazione al match di campionato contro la Fiorentina, in programma domenica 15. Il gruppo di mister Semplici ha svolto un lavoro atletico e tecnico-tattico in mattinata, per passare ad esercitazioni basate sul possesso palla nella seduta pomeridiana. In recupero dai rispettivi infortuni, Federico Mattiello e Boukary Dramé sono stati impegnati con un programma differenziato sul campo, tra esercizi atletici e con la palla. Pasquale Schiattarella, reduce da una distorsione di 1° grado alla caviglia rimediata in allenamento la scorsa settimana, ha invece svolto un allenamento atletico personalizzato. Non ha preso parte alle sedute odierne Alberto Grassi a causa di un leggero trauma distorsivo al ginocchio evidenziato in seguito alla gara di sabato scorso contro l’Atalanta. Il giocatore ha iniziato il percorso di recupero con fisioterapia, palestra e piscina. Assente anche Thiago Cionek per una sindrome influenzale, mentre Marco Borriello prosegue con il proprio programma personalizzato tra fisioterapia e palestra.