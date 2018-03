SPAL, oggi il Genoa: Paloschi ritrova la sua vittima preferita

© foto di Insidefoto/Image Sport

“Paloschi ritrova la sua vittima preferita”. Così La Nuova Ferrara scrive dell'attaccante in forza alla SPAL, che oggi sfida il Genoa. Il centravanti ex Milan, in carriera, ha segnato otto gol contro il grifone. Di questi, ben sei a Marassi. Mister Leonardo Semplici, dunque, potrebbe puntare su Paloschi per puntare alla vittoria.