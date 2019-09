Fonte: Dal nostro inviato, Davide Soattin

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Partitella in famiglia per la SPAL di Leonardo Semplici che, questo pomeriggio, si è sottoposta a un test match a squadre miste con la formazione Primavera del nuovo allenatore Fiasconi, davanti a numerosi tifosi che hanno assiepato le tribunette del centro sportivo G.B. Fabbri di via Copparo. Nel primo tempo, che è durato 31’, ad avere la meglio è stata la formazione in casacca arancione con Moncini che ha firmato l’1 a 0. Nei 34’ della seconda frazione di gioco invece sono stati sempre gli arancioni a spuntarla, con la rete di Paloschi su assist di Di Francesco. Alla partitella non hanno preso parte, oltre ai cinque nazionali, sia Floccari che il nuovo arrivato Sala.