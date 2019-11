SPAL, Petagna non aveva ancora sbagliato un rigore in biancazzurro

Dei dieci rigori calciati in carriera, il bomber triestino aveva fatto sei su sei con gli estensi in Serie A

Dalla gioia alla delusione in soli undici metri. La domenica di campionato appena conclusasi può essere descritta così per Andrea Petagna che, dopo sette anni dall’ultima volta, è tornato a fare cilecca da calcio di rigore contro l’Udinese, negando di fatto alla sua squadra tre punti che sarebbero stati fondamentali sia per il morale che per la classifica degli estensi.

Nel corso della sua carriera infatti, se si contano le sfide tra campionati giovanili, Serie B e Serie A, il bomber triestino si è presentato per ben dieci volte in totale sul dischetto del rigore. In otto di quelle occasioni ha potuto sempre esultare mentre, se si fa eccezione del penalty di domenica scorsa parato da Musso, solo in una circostanza non era riuscito a segnare: fatalità sempre contro l’Udinese, ma nel bel mezzo di un match del campionato Primavera. Era il 24 novembre 2012 e vestiva ancora la maglia del Milan.

Dei sue otto tiri dal dischetto andati a buon fine invece, se si fa un passo indietro con gli anni – due erano stati messi a segno con le maglie del Milan – era il campionato Primavera 2013/2014 contro l’Hellas Verona (2-1, 19 aprile 2014) – e dell’Ascoli, nel campionato di Serie B 2015/2016 contro il Pescara (3-1, 11 ottobre 2015). I restanti infine, per la gioia dei tifosi biancazzurri, tutti in Serie A e tutti con la maglia della SPAL nella passata stagione: contro la Roma per due volte e poi Sassuolo, Lazio, Empoli e Napoli.

TOTALE RIGORI TIRATI: 10

TOTALE RIGORI SEGNATI: 8

19 aprile 2014: Milan-Hellas Verona 2-1 (Campionato Primavera Girone B) vs Daniele Borra

11 ottobre 2015: Ascoli-Pescara 3-1 (Serie B) vs Vincenzo Fiorillo

20 ottobre 2018: Roma-SPAL 0-2 (Serie A) vs Robin Olsen

24 febbraio 2019: Sassuolo-SPAL 1-1 (Serie A) vs Andrea Consigli

16 marzo 2019: SPAL-Roma 2-1 (Serie A) vs Robin Olsen

3 aprile 2019: SPAL-Lazio 1-0 (Serie A) vs Thomas Strakosha

20 aprile 2019: Empoli-SPAL 2-4 (Serie A) vs Bartlomiej Dragowski

12 maggio 2019: SPAL-Napoli 1-2 (Serie A) vs Alex Meret

TOTALE RIGORI SBAGLIATI: 2

24 novembre 2012: Udinese-Milan 0-1 (Campionato Primavera Girone B) vs Wojciech Pawlowski

10 novembre 2019: Udinese-SPAL 0-0 (Serie A) vs Juan Musso