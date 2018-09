Spal potrà giocare allo Stadio 'Mazza'

Match di lunedì con Atalanta nello stadio di Ferrara

(ANSA) - FERRARA, 13 SET - E' ufficiale: sarà lo stadio Paolo Mazza di Ferrara, lunedì sera (20.30), ad ospitare la partita Spal-Atalanta valida per la quarta giornata di campionato. Il pass sull'agibilità e conformità dell'impianto, al termine di un'imponente opera di ristrutturazione, è arrivato in giornata. Ricevuto il parere positivo dalla Commissione impianti sportivi, la Federcalcio ha concesso il via libera. Dopo aver giocato sul neutro di Bologna la prima in casa da calendario (26 agosto, Parma battuto 1-0), la Spal può dunque debuttare sul proprio campo.