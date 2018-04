SPAL-Roma, 0-3 per i capitolini: primo gol giallorosso in A per Schick

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Gol liberatorio per Patrik Schick. L'attaccante ceco della Roma ha messo a segno la rete dello 0-3 al Paolo Mazza di Ferrara contro la SPAL, per la sua prima segnatura in Serie A con la maglia giallorossa. Gara in discesa per la formazione di Eusebio Di Francesco che si trova sul triplo vantaggio a mezz'ora dalla fine, grazie al colpo di testa dell'ex Samp su cross di Pellegrini.