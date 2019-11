Fonte: Sampdoria.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Sampdoria è a Ferrara. Dopo la riunione-video, al “Mugnaini” di Bogliasco la squadra è stata suddivisa in gruppi per lavori specifici in palestra. Claudio Ranieri ha poi diramato la lista dei convocati per la sfida con la SPAL di domani, lunedì (ore 20.45) al “Mazza”, tra cui figura anche Karol Linetty. Unici assenti Gonzalo Maroni, Vasco Regini e Andrea Seculin. A seguire l’elenco completo dei 25 blucerchiati.

Portieri: Audero, Avogadri, Falcone.

Difensori: Augello, Bereszynski, Chabot, Colley, Depaoli, Ferrari, Murillo, Murru.

Centrocampisti: Barreto, Bertolacci, Ekdal, Jankto, Léris, Linetty, Thorsby, Vieira.

Attaccanti: Bonazzoli, Caprari, Gabbiadini, Quagliarella, Ramírez, Rigoni.