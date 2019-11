© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Per i biancazzurri si avvicina il match dell’undicesima giornata di Serie A TIM contro la Sampdoria, in programma lunedì alle 20:45 allo stadio “Paolo Mazza”. Questo pomeriggio, la SPAL di mister Semplici è sceso in campo al centro “G.B. Fabbri” svolgendo una seduta di allenamento con esercitazioni tecnico-tattiche, seguite da una partitella a campo ridotto. Marko Jankovic ha svolto regolarmente l’intera seduta, mentre Federico Di Francesco ha lavorato parzialmente in gruppo. Lo riporta il sito ufficiale degli estensi.