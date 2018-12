Risultato finale: Spal-Udinese 0-0

Leonardo Semplici, allenatore della Spal, ha parlato cosi nel post partita ai microfoni di Sky Sport: "Abbiamo fatto una buona gara, non abbiamo mai rischiato creando i presupposti per vincerla. La squadra ha fatto una buona gara e questo è l'importante, volevamo ottenere la vittoria che manca da un po', con queste prestazioni riusciremo a pervenire alla vittoria. Petagna e Floccari? Sono andati abbastanza bene, abbiamo un problema in fase di realizzazione ma quando difendi con sette-otto giocatori dietro la linea della palla diventa difficile. Siamo convinti che con le nostre qualità possiamo arrivare all'obiettivo finale".