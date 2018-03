Spal, Semplici piace a molti club

Forse perchè la Spal ha fermato la Juventus, forse perchè così si é riaperto il campionato, ma da sabato sera si torna a parlare di Leonardo Semplici in chiave mercato.

Ieri il patron Colombarini, ai microfoni di RMCSport ha esaltato le qualità del proprio tecnico:

“Semplici? Abbiamo cercato la svolta senza cambiare l'allenatore. Siamo molto contenti, è una persona straordinaria e fino ad oggi i risultati pagano"

Ricordiamo, per dovere di cronaca che Semplici ha ancora un anno di contratto con la Spal e che si trova benissimo a Ferrara dove é molto stimato ed amato anche dai propri tifosi.

Semplici é uno dei tanti allenatori della scuola toscana che si sono affermati in serie A, basti ricordare in ordine rigorosamente di classifica ad Allegri, Sarri e Spalletti, ma anche Mazzarri anche se attraversa un periodo di difficoltà con il Torino.

Alcuni club di serie A stanno sondando la posizione di Semplici, del quale viene apprezzata la capacità di tenere il gruppo, di motivarlo, di far rendere al massimo ogni calciatore, ma anche la sua capacità di mettere in campo sempre una squadra equilibrata che sa difendersi ed attaccare in modo organizzato.

Ascolta l’intervento del patron Colombarini a rmcsport