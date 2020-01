© foto di www.imagephotoagency.it

La SPAL abbandona l'ultimo posto in classifica con un'altra prova di grande cuore. Il club ferrarese si è distinto per un dato specifico: è la squadra che ha vinto più partite in rimonta in questa Serie A. Oltre alla vittoria di questa sera contro l'Atalanta, dove inizialmente la squadra di Semplici era andata sotto a causa del gol di Ilicic nel primo tempo, i biancocelesti hanno vinto dopo l'iniziale svantaggio anche alla terza giornata contro la Lazio in casa e alla diciassettesima in casa del Torino. A riportarlo è Opta.