SPAL, trauma alla coscia per Missiroli: Lazzari out per febbre

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nel pomeriggio di oggi la SPAL è scesa in campo al centro “G.B. Fabbri” per una seduta di allenamento pomeridiana in vista dell’impegno contro il Napoli in programma sabato allo stadio “San Paolo”. La squadra ha svolto esercitazioni tecnico tattiche per la fase difensiva e per la fase offensiva. Allenamento differenziato per Simone Missiroli a causa di un trauma contusivo alla coscia sinistra rimediato domenica scorsa durante la gara con il ChievoVerona e Manuel Lazzari per sindrome influenzale. Il portiere Demba Thiam ha invece proseguito con il programma di recupero personalizzato.