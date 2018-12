© foto di Federico De Luca

Queste le formazioni ufficiali di SPAL-Udinese, uno dei posticipi delle 18.00 di questo boxing day. Mister Semplici sceglie Floccari dal primo minuto in attacco al fianco di Petagna, solo panchina per Antenucci. In casa Udinese troviamo Opoku in difesa, mentre in attacco c'è Pussetto insieme a Lasagna.

Spal (4-4-2): Gomis; Bonifazi, Cionek, Felipe, Fares; Lazzari, Schiattarella, Valoti, Missiroli; Floccari, Petagna. All. Semplici

Udinese (3-5-2): Musso; Opoku, Troost-Ekong, Nuytinck; D’Alessandro, Fofana, Mandragora, De Paul, Larsen; Lasagna, Pussetto. All. Nicola