SPAL, Vagnati e il primato: "Non scherziamo, obiettivo è la salvezza"

Davide Vagnati, direttore sportivo della SPAL, ha parlato attraverso le colonne di Tuttosport del grande inizio di stagione della formazione ferrarese. "Siamo perfettamente consapevoli che il nostro obiettivo resta la salvezza. Noi favoriti contro il Torino? Non scherziamo nemmeno, il Toro è fortissimo, non dovremo sbagliare nulla in copertura e soprattutto in ripartenza", le parole del dirigente estense.