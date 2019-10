I biancazzurri sono tornati a lavorare in vista del match contro il Napoli. Tutti gli aggiornamenti dal primo allenamento settimanale

Dopo la sconfitta rimediata contro il Cagliari, la SPAL è tornata al lavoro per preparare il prossimo match contro il Napoli di Carlo Ancelotti. Agli ordini di mister Semplici, i biancazzurri hanno svolto prima esercizi atletici e aerobici e poi la consueta partitella. Insieme agli infortunati Fares e D'Alessandro, non si è visto nemmeno Petagna. Attività regolare invece per gli osservati speciali Vicari - il difensore dovrebbe essere comunque in campo contro i partenopei - e Jankovic, che però non hanno preso parte alla partitella, mentre Di Francesco ha svolto una sessione di allenamento differenziato dal resto del gruppo, utilizzando anche la palla. Possibile il suo rientro nel match di San Siro con il Milan, tra poco più di una settimana.