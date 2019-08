SPAL-Virtus Bolzano, le formazioni ufficiali: Petagna in attacco dal 1'

Ferraresi impegnati nel triangolare a Valles. Nella prima sfida giocheranno contro il Bolzano, militante in Serie D

Giornata intensa per la SPAL di Leonardo Semplici, che in questi minuti è in campo contro la Virtus Bolzano per il primo test-match del triangolare che la vedrà impegnata anche contro l’Obermais Maia Alta alle 18. Di seguito, la formazione titolare dei biancazzurri schierata al cospetto proprio della squadra del capoluogo altoatesino militante in Serie D.

SPAL (3-5-2): Berisha, Cionek, Vicari, Igor, Strefezza, Kurtic, Missiroli, Murgia, D'Alessandro, Petagna, Moncini. All. Leonardo Semplici. A disp: Meneghetti, Farcas, Cannistrà, Vaisanen, Valdifiori, Mawuli, Paloschi, Jankovic, Valoti, Floccari, Dickmann.

VIRTUS BOLZANO (4-3-3): Piai, Kicay, Pinton, Kiem, Menghin, Cremonini, A.Kaptina, Bonov, E.Kaptina, Pasha, Bacher. A disp: Weiss, Al Salih, Rizzon, Forti, Paganin, Pfeifer, Guerra, Jamai, Recedive.