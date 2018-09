SPAL, Viviani ancora lontano dal rientro

© foto di Federico Gaetano

I biancazzurri sono scesi in campo questo pomeriggio per il secondo allenamento settimanale in vista della gara contro la Fiorentina in programma sabato 22 settembre alle ore 18:00. Sul campo n. 2 del centro “G.B. Fabbri”, la squadra ha alternato esercitazioni fisiche ad esercitazioni tecnico-tattiche. Non ha preso parte alla seduta Federico Viviani che prosegue con il programma di recupero personalizzato in seguito al forte trauma contusivo al polpaccio sinistro subito nel corso dell’amichevole tra Prima squadra e Primavera dello scorso 8 settembre.