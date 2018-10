SPAL, Viviani e Simic in gruppo. Defaticante per Djourou

© foto di Federico Gaetano

Nella giornata di oggi, i biancazzurri hanno sostenuto una doppia seduta di allenamento in vista della gara di sabato contro la Roma. Al mattino il lavoro è stato concentrato su esercitazioni atletiche e tecnico tattiche, mentre nel pomeriggio la squadra è stata impegnata con esercizi di possesso palla. Federico Viviani e Lorenco Simic hanno lavorato regolarmente con il gruppo in seguito ai rispettivi infortuni, mentre Johan Djourou ha svolto un’attività defaticante in piscina dopo l’allenamento di ieri. Assenti i nazionali Alfred Gomis e Mohamed Fares che rientreranno a Ferrara nella giornata di domani.