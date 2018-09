Il tecnico della Sampdoria Marco Giampaolo ha parlato a Corriere.it degli obiettivi della sua squadra e soprattutto della Nazionale dopo le partite di Nations League: "Il talento è il punto di partenza e arrivo, la ricetta per centrare l’obiettivo". La Nazionale fa così fatica...

Giampaolo: "Poco talento in Italia? Il calcio è diventato come il Burraco"

Schick, allarme rientrato: dovrebbe farcela già per Roma-Chievo

Champions: Stella Rossa-Napoli, al Marakana sarà sold out

Chievo, distrazione al bicipite femorale sinistro per Djordjevic

Samp, lavoro specifico per Praet e Saponara. Potenziamento per Tonelli

Under 21, leggero trauma distorsivo per Cutrone

Frattini: "Prima volta che Collegio si spacca. Ero per B a 22"

Boni: "Samp, ora la continuità. Roma costruita per il futuro"

Genoa, domenica in campo con la maglia celebrativa

SPAL, Viviani out: trauma contusivo al polpaccio sinistro per l'ex Roma

Torino, terapie per Ansaldi e Ola Aina. Lyanco continua la riabilitazione

Nassi: "Italia, il calcio non è come giocare a dama"

L'Italia under 17 vince il torneo "4 Nazioni"

Italia under 17. Nunziata: "I ragazzi non hanno mai mollato"

Le pagelle del Belgio - Hazard ispira, Lukaku colpisce. Ok Mertens

Rientrati dagli impegni con le nazionali, Alfred Gomis, Jasmin Kurtic e Mohamed Fares hanno svolto un’attività differenziata, così come Pasquale Schiattarella e Filippo Costa (entrambi reduci da affaticamenti muscolari, rispettivamente ai flessori della coscia destra e al polpaccio destro). Kevin Bonifazi ha invece proseguito con il proprio programma personalizzato. Di rientro dal Portogallo dopo il match di Nations League con gli Azzurri, Manuel Lazzari ha svolto un allenamento di scarico nel pomeriggio. Non ha preso parte alla seduta Federico Viviani a causa di un trauma contusivo al polpaccio sinistro con interessamento del gemello mediale, rimediato lo scorso sabato durante l’amichevole con la Primavera biancazzurra. Le sue condizioni verranno rivalutate nel fine settimana. Assente anche Johan Djourou che si riunirà al gruppo di mister Semplici nella giornata di domani dopo gli impegni con la Svizzera.

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy