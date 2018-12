© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Luciano Spalletti, allenatore dell'Inter, ha parlato a margine della festa di Natale del settore giovanile interista. Ecco le parole raccolte dal sito ufficiale: "Ci tengo a ringraziare lo staff del Settore Giovanile per la qualità che mette a disposizione della Prima Squadra con i suoi ragazzi. Per fare degli allenamenti corretti bisogna avere un numero adeguato di giocatori ed è fondamentale che siano di qualità. I ragazzi che spesso si aggregano al nostro gruppo ci danno la completezza necessaria per fare bene. Vi ringrazio sinceramente, perché senza di voi sarebbe stato impossibile raggiungere i risultati che abbiamo ottenuto. Per far parte di un Settore Giovanile come il nostro bisogna avere talento, ma quel talento va protetto e coltivato, creando un guscio che protegga nella crescita e vi permetta di diventare uomini. Perché per essere campioni bisogna essere anche uomini".