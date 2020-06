Spalletti si fa artista e presenta la sua installazione: "La mia scala del calcio". Senza Totti

In attesa di una nuova avventura in panchina, Luciano Spalletti si reinventa artista. Ovviamente, col pensiero al suo amore per il calcio. Attraverso i propri canali su Instagram, il tecnico ex Inter e Roma ha presentato le immagini di una vera e propria installazione, realizzata presso il suo nuovo agriturismo tra i colli della Valdelsa. Il calcio è il cuore del mondo - scrive Spalletti - e per noi che lo amiamo il suo battito è bello anche da casa…Io lo vedrò dalla mia Scala del calcio”. Tante maglie appese, da De Rossi a Dzeko passando per Quagliarella e Maldini. Difficile non notare l'assenza di quella di Francesco Totti.