Spezia, Acampora si avvicina al rientro. Il report completo dell'allenamento odierno

Dopo il primo allenamento collettivo della nuova stagione svolto nel pomeriggio di ieri, oggi lo Spezia di mister Italiano hanno continuato a sudare sui terreni del "Comunale" di Follo. Sotto lo sguardo attento di mister Italiano e del suo preparato staff tecnico, Terzi e compagni hanno svolto una doppia seduta, lavorando tra riscaldamenti tecnici, sviluppi offensivi e partitelle, il tutto svolto sempre con grande intensità per preparare gli aquilotti all'esordio in massima serie. Prosegue invece nel proprio percorso personalizzato Gennaro Acampora, che dopo la lesione al bicipite femorale rimediata nelle ultime battute della scorsa stagione, si sta avvicinando al rientro grazie al lavoro riabilitativo svolto presso il centro FK di Aulla e al lavoro differenziato in campo. Per domani - conclude la nota ufficiale del club - è in programma una nuova doppia seduta a porte chiuse sul terreno di Follo.