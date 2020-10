Spezia, Agudelo su Italiano: "Mi piace il suo modo di vedere il calcio"

"Il mister? Mi piace come pensa il calcio". Parole di Kevin Agudelo, nuovo acquisto dello Spezia presentatosi in mattinata alla stampa. “Il mister mi dice che a volte se sono uno contro uno o ho spazio per dribblare posso farlo, ma poi in campo se posso giocare con un compagno, fare passaggi o cross lui è contento. Ci sono uno o due movimenti che dobbiamo migliorare, anche per dare spazio al mio compagno. Vuole che aiuti l terzino che a volte può capitare sia uno contro due. Dobbiamo essere svegli, se possibile non dobbiamo far salire il terzino avversario e stare dietro la linea della palla. Il mister secondo me è molto bravo, il suo pensiero di gioco in fase difensiva mi è piaciuto e penso che dobbiamo lavorare tutti in campo al 100% per fare bene".

