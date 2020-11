Spezia-Atalanta, prima uscita in Serie A con la terza maglia per gli orobici

Novità a Cesena per l'Atalanta. Dopo averla già mostrata in Champions League, la formazione orobica scenderà in campo per la prima volta in Serie A con la terza maglia in occasione del match odierno con lo Spezia. Il club nerazzurro l'ha annunciato tramite il proprio account Twitter.