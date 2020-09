Spezia, è Valter Bonacina il nuovo allenatore della formazione Primavera. Il comunicato

vedi letture

Sarà Valter Bonacina a guidare la Primavera dello Spezia nella stagione 2020-2021. Di seguito il comunicato: "Nativo di Bergamo e bandiera dell'Atalanta, con i cui colori è sceso in campo in oltre 250 occasioni, da tecnico ha iniziato la carriera proprio con la società nerazzurra, prima da secondo allenatore di Mandorlini, Rossi e Colantuono in Prima Squadra e poi alla guida delle formazioni Allievi Regionali e Primavera. Dopo una parentesi in Puglia sulla panchina del Foggia, Bonacina torna in casa Atalanta nel 2012, rimanendo alla guida della formazione Primavera fino al 2017, per poi passare nella stagione 2018-2019 sulla panchina della Lazio Primavera. Il tecnico aquilotto condurrà la prima seduta della Primavera 2020-2021 nel pomeriggio di domani, ore 14:00, e venerdì alle ore 11:00 verrà presentato ufficialmente alla stampa presso la sala conferenze "Rino Capellazzi" dell'Intels Training Center "Bruno Ferdeghini", unitamente al neo responsabile del settore giovanile, Giovanni Invernizzi. Al tecnico bergamasco, i migliori auguri per un futuro ricco di soddisfazioni alla guida della Primavera aquilotta".