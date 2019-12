Spezia, elmetto e sale nello spogliatoio per vincere

La scaramanzia dei magazzinieri dello Spezia

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - GENOVA, 09 DIC - I primi furono Anconetani e Rozzi, presidentissimi di Pisa e Ascoli, protagonisti di un calcio che sapeva nutrirsi anche di gesti scaramantici, come cospargere sale sul campo per 'favorire' la vittoria. Due mondi, calcio e scaramanzia, che si abbracciano ancora alla Spezia, dove da settimane i magazzinieri del club impegnato in Serie B hanno rispolverato il gesto portafortuna gettando una manciata di sale grosso su ogni maglia dei giocatori prima delle partite. Non solo: da mesi nello spogliatoio è comparso anche un elmetto, simbolo di lotta ma anche di 'invito' a dare l'anima in campo per raddrizzare una stagione che per la squadra di Vincenzo Italiano era nata male, con 4 punti in 7 gare. Il gesto nei propositi di chi lo ha compiuto e della società sarebbe dovuto rimanere segreto, ma è stato svelato dal Secolo XIX. Certo è che da quando i magazzinieri hanno dato sfogo alla scaramanzia, lo Spezia ha cominciato a convincere, ottenendo 15 punti in 8 gare allontanandosi dalla zona calda della classifica: è 13/0 con 19 punti. (ANSA).