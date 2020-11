Spezia, il club potrebbe acquistare lo stadio Picco per 5-6 milioni di euro

vedi letture

Con una cifra tra i 5 e i 6 milioni di euro, lo Spezia potrebbe acquistare il "suo" stadio, il "Picco", visto che il Comune non sembra disporre dei fondi per ampliare la capienza dagli attuali 10mila spettatori a 16mila, per rendere l'impianto all'altezza della Serie A. Si tratta di un bene pubblico e dunque non si potrà effettuare una trattativa privata, ma nel frattempo la proposta è stata recapitata al club. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.