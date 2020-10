Spezia, Ismajli e Leo Sena finalmente in gruppo come da protocollo anti Covid-19

Seduta pomeridiana per lo Spezia di mister Italiano, che dopo il bel pareggio interno ottenuto contro la Fiorentina ed il successivo giorno di riposo, ha ripreso questo pomeriggio i lavori in vista della trasferta di Parma, in programma domenica alle 15:00 sul manto erboso del "Tardini". Buone notizie per il tecnico aquilotto, che ha potuto finalmente accogliere in gruppo Ismajli e Leo Sena, i quali dopo aver concluso il periodo di allenamenti individuali come sancito dal protocollo anti Covid-19, si sono aggregati a Terzi e compagni nella seduta odierna. Riscaldamento tecnico iniziale, torelli e lavori diviso per gruppi nel menù del giorno, con i titolari della sfida ai viola che hanno svolto lavoro di scarico aerobico, mentre il resto del gruppo ha lavorato tra sviluppi offensivi e partitelle a campo ridotto. Primi passi in campo per Mattiello dopo l'infortunio, con il laterale aquilotto che sta proseguendo nel programma personalizzato verso il pieno recupero, mentre hanno proseguito nei propri percorsi Galabinov, Zoet, Ramos, Capradossi e Mastinu. Per domani - conclude la nota ufficiale del club - in programma i consueti tamponi, seguiti da una seduta di allenamento pomeridiana a porte chiuse.