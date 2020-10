Spezia, lavoro individuale per Nzola: in gruppo solo dopo il responso del secondo tampone

Continua su grandi ritmi il lavoro dello Spezia, che nonostante la sosta in campionato, sabato mattina scenderà in campo per il match amichevole contro la Virtus Entella. Nel pomeriggio al ‘Picco’ dopo il riscaldamento tecnico per i ragazzi di mister Italiano. Lavoro tattico, sviluppi offensivi e partite a tema. Per M’Bala Nzola allenamento individuale così come da protocollo anti Covid-19. L’attaccante potrà unirsi al gruppo dopo il responso del secondo tampone. Domani pomeriggio - conclude la nota ufficiale del club - nuovo allenamento allo stadio ‘Picco’.