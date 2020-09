Spezia, per Marchizza riposo precauzionale. Mastinu prosegue la riabilitazione

Riposo a titolo precauzionale per Riccardo Marchizza, che non ha partecipato all'amichevole contro la Pistoiese dopo aver preso parte a tutte le sedute di allenamento fin dal suo ritorno in maglia bianca. Prosegue invece il percorso di riabilitazione di Giuseppe Mastinu, che dopo aver stretto i denti nella finale playoff di ritorno contro il Frosinone, sta continuando a svolgere le terapie del caso per lo stiramento al tendine flessore dell'alluce e per una microfrattura al malleolo tibiale posteriore evidenziata nell'ultima risonanza di controllo eseguita dal calciatore.