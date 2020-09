Spezia, primo allenamento per i nuovi acquisti Mattiello e Piccoli: il report completo del club

Prosegue la marcia di avvicinamento dello Spezia all'esordio in campionato previsto per il 27 settembre contro il Sassuolo sul terreno del "Manuzzi" di Cesena e anche oggi il gruppo ha sostenuto una doppia seduta sul terreno del "Picco", complici i lavori di ristrutturazione che stanno coinvolgendo il centro sportivo "Comunale" di Follo. In mattinata il gruppo ha sostenuto i consueti esami anti Covid-19, seguiti da due sedute caratterizzate da intense esercitazioni tattiche, sviluppi offensivi e partitelle. Sì sono visti per la prima volta con i colori delle Aquile anche i nuovi acquisti Federico Mattiello e Roberto Piccoli, che in attesa del risultato del tampone odierno, hanno svolto lavoro individuale. Per domani in programma una seduta pomeridiana a porte chiuse.