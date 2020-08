Spezia, squadra in vacanza dopo la cavalcata in A: raduno fissato il 31 agosto

vedi letture

La festa promozione è ancora scolpita nella mente dei tifosi e di tutti gli addetti ai lavori in casa Spezia. La stagione è stata lunga, travagliata per via del lockdown, ma alla fine la gioia per l'approdo nel massimo campionato è esplosa dopo la sfida contro il Frosinone. Adesso qualche giorno di riposo per gli Aquilotti che si ritroveranno a fine mese per preparare la prossima annata. Come si legge sul sito ufficiale del club, il raduno è infatti fissato per il 31 agosto.