Spezia, successo di misura nell'amichevole con l'Entella: Nzola in campo nel finale

Con la pausa delle nazionali che interrompe il campionato, è tempo di amichevoli per lo Spezia. La squadra di Vincenzo Italiano questa mattina è tornata in campo al “Picco” per affrontare l’Entella. Alla fine gli Aquilotti si sono imposti per 1-0 grazie alla rete realizzata nella seconda frazione da Piccoli. Da segnalare anche la presenza in campo per gli ultimi dieci minuti di Nzola.