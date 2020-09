Spezia, tegola Mattiello: lesione di primo grado al polpaccio sinistro. Il report completo

Allenamento mattutino per le Aquile di mister Italiano, che sul terreno del "Picco" hanno svolto l'ultima seduta ligure in vista dell'esordio in Serie A in programma per le 12:30 di domenica contro il Sassuolo. Lavoro tattico per Erlic e compagni, che dopo un riscaldamento tecnico hanno proseguito tra sviluppi offensivi e partite a tema. Nel primo pomeriggio la partenza per la Romagna, dove domattina le Aquile sosterranno una seduta di rifinitura a porte chiuse sul terreno del "Manuzzi".

Questo invece il report medico sulle condizioni di Mattiello: "Lo Spezia Calcio comunica che gli esami diagnostici ai quali è stato sottoposto il difensore Federico Mattiello, fermatosi nel corso della seduta di allenamento svolta due giorni fa sul terreno del "Picco", hanno evidenziato una lesione di primo grado al polpaccio sinistro. Il calciatore ha già iniziato il percorso riabilitativo del caso presso il centro FK di Aulla".