Spezia, termina 13-0 l'allenamento congiunto con il Casarza Ligure. Il report completo

Prima sgambata lo Spezia di mister Italiano, impegnato questo pomeriggio al ‘Comunale’ di Follo in un allenamento congiunto con il Casarza Ligure, club di Prima Categoria. Due tempi da 30 minuti e 13 reti per i bianchi, in gol con Bartolomei (2), Gyasi (2) Galabinov (7), Ramos e Matteo Ricci. Lavoro aerobico per Jacopo Sala, che non ha preso parte alla partita, così come Acampora e Gudjohnsen. In campo invece Zoet, nel primo tempo e Maggiore, di rientro dalla Nazionale, che ha preso parte alla seconda frazione di gioco. Domani pomeriggio - conclude la nota ufficiale del club - nuova seduta di allenamento a Follo.