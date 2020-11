Spezia, terzo allenamento settimanale in vista dell'Atalanta: Mastinu e Acampora in gruppo

Terzo allenamento della settimana per lo Spezia al ‘Comunale’ di Follo, dove ha proseguito la preparazione per il match di sabato contro l’Atalanta. Riscaldamento tecnico, torelli e partitella a campo ridotto, questo il programma odierno. Differenziato in campo per Salva Ferrer, Bartolomei e Sala. Sono tornati in gruppo Mastinu e Acampora, che hanno preso parte all’intera seduta.