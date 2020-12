Spinelli salva il Livorno, Filippini: "Importante che sia stata trovata una soluzione"

Antonio Filippini, ex tecnico del Livorno, ha commentato il salvataggio del club labronico avvenuto nella giornata di ieri da parte di Aldo Spinelli con il saldo di tutte le spettanze che la società aveva con dipendenti e tesserati (fonte TuttoC.com): "L'importante è che sia stata trovata una soluzione adesso si pensi alla salvezza sul campo per una piazza importante e storica come quella labronica. La vittoria di ieri nel recupero sul campo della Pro Vercelli nel recupero della 10^ giornata credo si sia trattato di un buon segnale. A mio avviso per evitare il ripetersi di questa situazioni bisognerebbe stabilire delle regole e vigilare, la Lega Pro lo sta già facendo ma probabilmente occorre fare qualcosa in più per far in modo che a stagione iniziata da tempo possano accadere situazioni come queste".