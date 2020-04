Spolli: "Durante il Derby della Lanterna mi è sembrato di essere tornato a Rosario"

Il difensore del Crotone Nicolas Spolli, ripercorrendo via Instagram le stracittadine conosciute in prima persona, ha avuto una menzione particolare per quello della Lanterna, vissuto con la maglia del Genoa: "Mai nella mia carriera mi era capitato di sentirmi di nuovo in Argentina, da quando gioco in Italia. Ma quando entri in quello stadio coi tifosi di Genoa e Samp che si sfidano per il primato cittadino mi è sembrato di essere a Rosario. Ho provato le stesse sensazioni che ho provato durante Newell’s-Rosario Central. Uno dei migliori derby che ho mai vissuto nella mia vita".