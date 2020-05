Sport torna live su Dazn, match Ufc in diretta dalla Florida

Claudio Villa e Fabio Cannavaro svelano scatto di Berlino 2006

(ANSA) - ROMA, 06 MAG - Dopo lo stop al mondo dello sport imposto dall'emergenza coronavirus, tornano gli eventi live su Dazn e lo fanno con un esordio di tutto rispetto: l'incontro di Ufc 249 ( La Ultimate Fighting Championship un'organizzazione di arti marziali miste statunitense) che vedrà Ferguson contro Gaethje. L'incontro precedentemente programmato con il temuto Khabib è solo rimandato di qualche mese, visto che chi trionferà durante il match di questa settima sfiderà il campione russo in autunno stando alle dichiarazioni del "boss" Ufc Dana White. Nel frattempo è tutto pronto per il 9 Maggio, le prime ore di Domenica 10 in Italia, dove la Vystar Veterans Memorial Arena di Jacksonville in Florida ospiterà un incontro unico nel suo genere dal momento che si svolgerà a porte chiuse. A commentare il match ci sarà Alex Dandi che già il 14 Marzo ha avuto modo di seguire un altro incontro con le stesse limitazioni, di elencare le possibili conseguenze che la mancanza di pubblico potrà avere sulla fight card. In questo particolare periodo abbiamo tutti compreso l'importanza di reagire e difendersi, una metafora che nel mondo del calcio fa venire subito in mente un giocatore come Fabio Cannavaro, l'ex difensore e oramai allenatore in Cina, che nella sua carriera ha avuto modo di marcare i calciatori più forti degli ultimi 30 anni, dichiarazione che viene testimoniata anche dagli scatti di Claudio Villa, il fotografo ufficiale della Nazionale, che nel format "Obiettivo: Fabio Cannavaro" in esclusiva su DAZN racconta del suo primo "incontro fotografico" avvenuto con il calciatore partenopeo che nella stagione 96-97 militava nella difesa del Parma. I due svelano il perché dello scatto iconico di Berlino 2006. (ANSA).