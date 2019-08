Sport: un fumetto a sostegno prevenzione

Progetto Fondazione Polito per approvazione passaporto ematico

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - ROMA, 18 AGO - Un fumetto per sensibilizzare all' approvazione e alla diffusione presso tutte le società sportive del Passaporto ematico, progetto sostenuto dalla Fondazione "Fioravante Polito" con il patrocinio del Coni e della Figc e l'appoggio di tanti protagonisti del mondo del calcio come Claudio Ranieri, Eugenio Corini, Eusebio di Francesco, Zdenek Zeman, Simone Inzaghi, Walter Mazzarri, Serse Cosmi, Marco Baroni, Sinisa Mihajlovic. "David tra le nuvole", questo il titolo del fumetto, si propone di raccontare tante storie in una sola, di quando, proprio in uno dei momenti più belli per un ragazzo, quello in cui sprigiona la sua energia attraverso lo sport, possono accadere tragedie che restano senza risposta. Il Passaporto ematico vuole essere quella risposta e Lo spirito della Fondazione parte da un assunto: lo sport è lo strumento migliore per tenere sotto controllo e migliorare la propria salute.