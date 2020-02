Nel giorno del 35esimo compleanno di Cristiano Ronaldo, anche lo Sporting CP fa gli auguri al suo ex giocatore con una serie di Tweet sparsi durante il giorno: "Da 35 anni a mostrare di cosa è fatto un leone. Auguri al migliore di tutti i tempi", uno dei messaggi del club che ha lanciato CR7 nel mondo del calcio.

PARABÉNS @CRISTIANO ! 🎉🦁 Sangue de Leão, Genética SPORTING, são 35 anos a mostrar ao Mundo os melhores valores e ensinamentos na arte do Futebol! O melhor do Planeta Terra 💚🌍 pic.twitter.com/X1gNplpzfX

Showing the World what a true Lion is made of, since 1985 🦁🎉

Happy Birthday to the G.O.A.T, @Cristiano! 🐐 pic.twitter.com/tKZMsj7FLj

— Sporting CP_en (@SportingCP_en) February 5, 2020