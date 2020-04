Sporting Braga, tutti i giocatori in ferie fino al 24 di aprile

Lo Sporting Braga ha confermato che i giocatori della prima squadra saranno ufficialmente messi in ferie fino al 24 di aprile. Questo perché l'eventuale riatletizzazione in caso di ritorno in campo necessiterà di tempo e la possibilità di utilizzare gli acquisti estivi per completare il torneo e le circostanze mediche lo permetteranno.