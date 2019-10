Brambilla, allenatore Atalanta

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Grande serata di calcio per la finale della Supercoppa Primavera Tim Atalanta-Fiorentina che sarà trasmessa in diretta ed in esclusiva su Sportitalia (visibile in chiaro e gratuitamente sul canale 60 del digitale terrestre) questa sera a partire dalle ore 20,30.

Il fischio d'inizio sarà preceduto da un lungo pre-partita con inizio alle ore 19,45 (in studio Andrea Soncin) e al termine sarà seguito dal post-partita live fino alle ore 23. La telecronaca è affidata alla voce di Gabriele Schiavi con il bordocampo di Giada Giacalone e il commento tecnico di Antonino Asta.

Per i possessori di una smart Tv dotata di tecnologia HbbTv sarà possibile accedere a SI Smart, la nuova offerta di quattro canali tematici gratuiti targata Sportitalia, e vedere la partita in alta definizione. Basterà premere il pulsante rosso per entrare nel mondo SI Smart che regala agli appassionati l’esperienza di Sportitalia HD, SI Live24, SI Solo Calcio e SI Motori. Tutti senza spendere un euro e senza la necessità di alcun abbonamento.