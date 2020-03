Sportitalia, arrivano le semifinali di coppa di Francia: stasera Lione-Psg alle 21

Su Sportitalia il grande calcio non si ferma mai e propone due prime serate di altissimo livello con l’esclusiva delle semifinali della Coppa di Francia, visibili in chiaro e gratuitamente sul canale 60 del digitale terrestre. Si comincia questa sera alle 21,10 con la diretta di Lione-Psg, sfida tra le due squadre francesi ancora in corsa nella Champions League.

Un confronto tra big per strappare un posto nella finale in programma il 25 aprile a Saint Denis nella quale ci sarà anche la vincente di St Etienne-Rennes che sarà l’appuntamento in diretta di domani, giovedì 5 marzo 2020 a partire dalle ore 20,55.

Sportitalia trasmetterà entrambe le partite dopo aver raccontato nel corso della stagione tutto il torneo, una delle grandi esclusive dell’emittente diretta da Michele Criscitiello.

