Sportitalia da record: 4 milioni di telespettatori e 2.7 per il derby di Italia

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La diretta da Nanchino fa registrare una reach di 2,7 milioni di telespettatori

Milano, 25 luglio 2019 – Ascolti da record per Sportitalia che ha raggiunto il massimo storico dell’emittente nel giorno della diretta in esclusiva di Juventus-Inter, sfida valida per la International Champions Cup 2019. Sportitalia è stata seguita in tutte mercoledì 24 luglio 2019 da oltre 4 milioni di telespettatori con uno share del 2,41% che l’ha resa il canale sportivo più visto in Italia.

Numeri da primato anche per la reach della diretta nella fascia dalle 13,30 alle 15,30: 2.761.228 telespettatori, un dato grazie al quale Sportitalia è stato il terzo canale più visto in assoluto in chiaro nella fascia dell’ora di pranzo. Juventus-Inter ha fatto registrare nella fascia dalle 13,30 alle 15,30 un ascolto medio di 1.310.269 telespettatori con uno share del 10,16% (16,59% nella fascia commerciale). Anche la replica serale ha fatto ottimi ascolti: dato medio di 133mila telespettori (share commerciale dell'1,32%).

Molto seguito anche il post-partita da studio che ha fatto segnare 889.733 telespettatori medi e uno share dell’8,27% (14,61% commerciale). A questi vanno aggiunti i numeri boom delle visualizzazioni sul nuovo sito www.sportitalia.com: 500mila utenti unici collegati con 3,5 milioni di pagine viste nella giornata.

La ICC 2019 è una grande esclusiva di Sportitalia disponibile anche sulla piattaforma SI Smart, lanciata in questo mese di luglio. Per i possessori di una smart Tv dotata di tecnologia HbbTv è possibile accedere a SI Smart premendo il pulsante rosso che apre alla visione (sempre in chiaro) di Sportitalia HD, SI Live24, Si Solo Calcio e SI Motori. Tutti senza spendere un euro e senza la necessità di alcun abbonamento.