Sportitalia, l’estate di calciomercato prende il via

vedi letture

Tutte le sere alle ore 23 l’imperdibile appuntamento con Sportitalia Mercato

Milano, 3 agosto 2020 – Comincia su Sportitalia una caldissima estate dedicata al calciomercato per raccontare tutte le trattative della Serie A, Serie B, Serie C e del calcio internazionale. Una maratona che scatta dal 3 agosto e che conferma Sportitalia (visibile in chiaro e gratuitamente sul canale 60 del digitale terrestre e 560 nella versione HD) come la vera casa del calciomercato italiano.

Il clou della programmazione è l’appuntamento con Sportitalia Mercato, la trasmissione cult condotta da Michele Criscitiello con Alfredo Pedullà. Trattative, notizie, esclusive, retroscena, anticipazioni e grandi ospiti tutte le sere alle ore 23, rigorosamente in diretta.

Sportitalia Mercato, così come tutte le produzioni di Sportitalia (sia live che on demand) sarà disponibile anche sulla app Sportitalia, scaricabile da dispositivi IOS, Android e visibile anche con Google Chromecast. Accettando le notifiche da IOS (su Android il servizio si attiva automaticamente) gli appassionati riceveranno inoltre, in tempo reale e gratuitamente, le notizie esclusive di calciomercato targate Sportitalia, restando così collegati nel modo più veloce e semplice con le grandi esclusive di mercato.

La programmazione Sportitalia per l’estate del calciomercato sarà visibile anche su SI Smart. Per i possessori di una smart Tv dotata di tecnologia HbbTv è possibile accedere all’offerta di quattro canali tematici gratuiti targata Sportitalia e di tutti canali ospitati dal bouquet. E’ sufficiente premere il pulsante rosso per entrare nel mondo Si Smart che regala agli appassionati l’esperienza di Sportitalia HD, SI Live24, Si Solo Calcio e SI Motori. Tutti senza spendere un euro e senza la necessità di alcun abbonamento.