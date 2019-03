Fonte: BolognaNews - Repubblica Bologna

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La sfida di domani al Friuli tra Udinese e Bologna, come sottolinea Repubblica è la storia di uno sprofondo quasi inesorabile. È il momento più basso del dell’Udinese che sei anni fa vedeva l’Europa per l’ultima volta e oggi è invischiata più che mai nella lotta per non retrocedere. Nemmeno tre anni fa, quando si salvò all’ultima giornata con un punto in più del Carpi, giunti alla 25esima aveva un simile rendimento. Il Bologna ha fatto pure peggio. I rossoblù sono crollati dai 33 punti alla 25esima del 2016 ai 18 attuali; l’Udinese quell’anno, chiuso da quartultima a 39, in questo momento della stagione ne aveva già 27, cinque in più di oggi. L’anno scorso erano addirittura 33 per un comodo decimo posto anche se poi la stagione finì in crollo verticale, con soli 7 punti nelle successive 13 gare, 3 strappati all’ultimo Bologna di Donadoni che dopo 25 partite girava comunque a quota 30, dodicesimo posto. Perdere domani sarebbe grave per l’Udinese, quasi definitivo per i rossoblù.