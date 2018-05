Squadre B, dalla prossima stagione introdotte solo con posti liberi in C

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Le seconde squadre, o squadre B, continuano a far discutere. In assenza di indicazioni ufficiali, La Gazzetta dello Sport prova a dare alcune indicazioni sulle loro modalità di introduzione. In particolare, scrive la rosea, dalla stagione 2018-19 le seconde squadre verranno introdotte in Serie C solo se, scaduti i termini per le iscrizioni, saranno rimasti liberi dei posti per completare l’organico a 60 squadre con i ripescaggi. In quel caso, il primo posto libero andrà ai club di A, il successivo alla Lega Pro, il terzo alla D. Dal 2019 le cose cambieranno. Non si sa ancora come, ma non è escluso che si modifichi il format, ricavando 10 posti sicuri alle seconde squadre. In ogni caso, la linea è facilitarne l’ingresso, non è un caso che si stia discutendo di mantenere a 300 mila euro la tassa per il ripescaggio e a 500 mila la fideiussione per l’iscrizione.