© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Come riporta il quotidiano 'La Nuova Sardegna', il Cagliari non ha ancora deciso se presentare o meno il ricorso per le due giornate di squalifica che il Giudice Sportivo ha inflitto a Darijo Srna e Luca Ceppitelli dopo Cagliari-Roma. La società sarda probabilmente chiederà gli atti e poi insieme ai propri legali valuterà se sarà il caso di procedere. Bisogna capire che cosa l’arbitro Mazzoleni ha scritto nel referto.

Al momento, i due calciatori non sono a disposizione per i match contro Napoli e Lazio.